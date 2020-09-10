 الرئيس اللبناني يطلب الاطلاع على ظروف فرض عقوبات أمريكية على وزيرين سابقين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يطلب الاطلاع على ظروف فرض عقوبات أمريكية على وزيرين سابقين

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:26 م

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان مساء اليوم الأربعاء – أن عون طلب من وزير الخارجية شربل وهبه، إجراء الاتصالات مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، لمعرفة ظروف فرض العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على الوزيرين السابقين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس، مشيرة إلى تورطهما في ارتكاب وقائع فساد والتآمر مع "حزب الله".

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