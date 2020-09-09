السفير الألماني يجري محادثات بشأن نافالني مع الخارجية الروسية

وصل سفير ألمانيا لدى روسيا، جيتسا أندرياس فون جير، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الخارجية الروسية؛ لإجراء محادثات بشأن النزاع الدائر حول واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، حسبما ذكرت السفارة الألمانية في موسكو لوكالة الأنباء الألمانية.



وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تتوقع موسكو أن تقدم ألمانيا أدلة كافية لإثبات الادعاء بأن نافالني قد تسمم بغاز الأعصاب السوفيتي المطور نوفيتشوك.



وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق، إن اللقاء كان مقررًا سلفًا منذ فترة طويلة.



وكان نافالني، الذي يعتبر من أشد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد الوعي على متن رحلة طيران داخلية في روسيا في 20 أغسطس الماضي. وبناء على طلب من عائلته، تم نقل نافالني، من مستشفى في سيبيريا إلى مستشفى شاريتيه في برلين لتلقي العلاج.



وأظهرت اختبارات السموم التي أجريت في معمل تابع للجيش الألماني أن نافالني تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفييتي.



وعقب خضوعه لأكثر من أسبوعين لغيبوبة مستحثة طبيًا، أعلن مستشفى شاريتيه أول أمس الاثنين، أنه تم إخراج نافالني من غيبوبته وفصله عن جهاز التنفس الاصطناعي.



وتقدم مكتب المدعي العام الروسي بطلب للحصول على مساعدة قانونية في ألمانيا، وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات إعلامية أن الجانب الألماني سيوافق على الطلب.



ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن هناك هجوما غير مبرر على روسيا و"حملة تضليل" ضخمة، مضيفة أن "الهستيريا في هذه الواقعة تتزايد"، مشيرة إلى أن التركيز لا ينصب على الكشف عن ملابسات الواقعة أو الاهتمام بصحة نافالني، بل على خلق رأي عام مؤيد لفرض عقوبات ضد روسيا.