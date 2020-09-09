تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو 3 أشهر مع تجدد المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمى على الطاقة.

جاء تراجع أسعار النفط على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى والزيادة الحادة فى أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد فى أجزاء عديدة من أوروبا.

وتراجع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسى للنفط الأمريكى اليوم بمقدار 01ر3 دولار أى بنسبة 6ر7 % إلى 76ر36 دولار للبرميل بعد أن كان قد تراجع إلى 13ر36 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وتراجع خام برنت القياسى لنفط بحر الشمال بمقدار 25ر2 دولار أى بنسبة 5ر5 إلى 76ر39 دولار للبرميل.

كانت المخاوف من زيادة المعروض فى أسواق النفط بعد تخفيف تجمع أوبك بلس للقيود على مستويات إنتاج الخام بالإضافة إلى المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد ألقت بظلالها على أسواق النفط الخام فى العالم.

فى الوقت نفسه واصل الدولار ارتفاعه أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم؛ حيث ارتفع مؤشر قيمة الدولار فى صباح اليوم إلى 48ر93 نقطة. ورغم تقلص مكاسبه بعد ذلك فإنه ظل أعلى من مستواه فى ختام تعاملات، أمس، بنسبة 7ر0 %.