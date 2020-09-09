سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، والوفد المرافق له، العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وعددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأكد النعماني -وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- عمق العلاقات التاريخية الراسخة مع المملكة المتحدة، وما شهدته من تطور في العديد من المجالات للاهتمام الذي توليه القيادتان في البلدين.

من جهته، قدم وزير الدفاع البريطاني شكره وتقديره للسلطنة ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور السلطنة في توطيد العلاقات الثنائية.