وزير الخارجية الإماراتي يزور واشنطن لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

يتجه وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسئولين إلى واشنطن، يوم 15 سبتمبر الجاري، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، تأتي الزيارة؛ للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر، وذلك نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

ويشمل الاتفاق الذي أُعلن عنه في البيت الأبيض في 13 أغسطس عقب محادثات قال مسئولون إنها استغرقت 18 شهرًا، موافقة الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراض بالضفة الغربية.