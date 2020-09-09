وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تبث الشائعات ولم تقترب من مأرب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي تحاول إسقاط مأرب عبر بث الشائعات بعد فشلها في تحقيق أي اختراق عسكري باتجاه المدينة.

وأضاف الإرياني - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - أن المتابع لخريطة المعارك العسكرية يدرك أن ميليشيا الحوثي فشلت منذ 2015 في التقدم بجبهة صرواح التي تبعد عن مدينة مأرب 14 كلم.

وكان وزير الإعلام اليمني، أكد - في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين الماضي - أن ميليشيا الحوثي تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها على الدولة في العام 2014، مؤكدا سقوط عشرات القيادات الحوثية التي تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وذلك في المعارك الدائرة بالجوف ومأرب والبيضاء.

وقال الوزير إن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية، يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات، مشيراً إلى شن هجوم على ميليشيا الحوثي وتحرير عدد من المواقع شمال النضود بمحافظة الجوف، أهمها قرن بن عجيل وتبة الصليحي والمحازيم.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استعادت مناطق مهمة من قبضة الحوثيين، أبرزها جبل عرفان وقرن الكدادي وجبل الصبايغ، وهي تطبق الآن حصاراً شبه كلي على مواقع الحوثيين في النضود والعلم، وسط استمرار المعارك مع تقدم القوات باتجاه بئر المزاريق شمال شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.