قالت رودينا فهمي، والدة الطفلة ريماس التي تناولت مادة كاوية، إن ابنتها مازالت موجودة في المستشفى، موضحة أنها في حالة خطرة حاليًا.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن ابنها رش شقيقته بمادة كاوية في فمها أثناء انشغال والديهما.

وأوضحت أن ابنتها ارتفعت حرارتها وبدأت تبثق دمًا من فمها فور تناولها هذه المادة، مضيفة أنها رأت العديد من الأطفال بالمستشفى التي استقلت ابنتها إليها تناولوا مواد كيماوية مختلفة.

واستطردت: «ما حدث لابنتي قدر.. وبعد ما حدث جعلناها تناولت مياه بملح»، محذرة الأهالي من جعل أولادهم يتناولون أي شيء حال حدوث مثل هذا الأمر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإحدى الأمهات تستغيث لمساعدة ابنتها التي تناولت مادة كاوية، ذهبت على إثرها للمستشفى، موضحة أن ابنتها مازالت لم تتجاوز مرحلة الخطر.