المسماري عن صمت الجيش بعد بيان السراج لوقف إطلاق النار: لا يهمنا كثيرا

أجاب المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن سبب صمت القوات المسلحة بعد إصدار بياني وقف إطلاق النار الصادرين عن البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، قائلًا: «هذا البيان لا يهمنا كثيرًا».

وقال «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن الجيش الوطني في حالة وقف إطلاق نار منذ 8 يونيو، موضحًا أن القوات المسلحة أوقفت العمليات العسكرية منذ 8 يونيو في غرب سرت، بناء على المبادرة المصرية في القاهرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن القوات تتمركز في هذه المنطقة بعد الالتزام بوقف إطلاق النار، متابعًا أن قوات العدو المدعومة بالجيش التركي وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب يتم نقلهم إلى ليبيا حتى الآن.

وأُعلن في ليبيا، الشهر الماضي، وقفًا فوريًا للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.