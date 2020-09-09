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وجهت الشرطة في مدينة برمنجهام البريطانية تهمة واحدة لرجل بالقتل وسبع تهم بالشروع في القتل، بعد عملية طعن وقعت مطلع هذا الأسبوع، حسبما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

وكشفت الشرطة عن هوية الرجل ويدعى زيفانيا ماكليود /27 عاما/ ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة اليوم الأربعاء.

ويتهم ماكليود بقتل جاكوب بيلينجتون/23 عاما/ الذي لقي حتفه متأثرا بطعنه في الرقبة.

كما اتُهم أيضا بجرح سبعة أشخاص، إصابة بعضهم خطيرة، في عمليات طعن بوسط مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا يوم الأحد.

ووقعت الهجمات في أربعة مواقع خلال ساعتين، مما أثار انتقادا لمدى سرعة استجابة الشرطة.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولا. ولا تفترض الشرطة أن الأمر يتعلق بالإرهاب ، وقالت سابقا إنه تم اختيار الضحايا عشوائيا.