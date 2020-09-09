قائد الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير

بعد یوم من اتھام الرئیس الأمريكي دونالد ترامب قادة الجیش الأمریكي بالرغبة في خوض الحروب لإرضاء صناع الأسلحة، قال رئیس أركان الجیش الأمریكي الجنرال جیمس مكونفیل، الثلاثاء، إن القادة العسكریین لن یوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما یكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخیر.

فيما امتنع مكونفيل عن التعلیق مباشرة على التصریحات، قائلاً إنه "على الجیش البقاء بعیدا عن السیاسة خاصة مع اقتراب الانتخابات"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ویسعى ترامب للفوز بفترة ثانیة في انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، التي یواجه فیھا المرشح الدیمقراطي

وأضاف مكونفیل، الذي عینه ترامب، خلال منتدى على الإنترنت نظمتھ منظمة إعلامیة متخصصة في الشأن العسكري الأمریكي "العدید من ھؤلاء القادة لدیھم أبناء وبنات یخدمون في الجیش، وكثیر منھم لدیه أبناء وبنات ذھبوا للقتال أو ربما یخوضون القتال الآن".

وتابع:" یمكنني أن أؤكد للشعب الأمریكي أن كبار القادة سیوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما یكون ذلك ضروریا للأمن القومي وكملاذ أخیر. نأخذ ھذا بجدیة بالغة لدى تقدیم توصیاتنا".

وتصاعد صدام ترامب مع قادة البنتاجون بشأن مجموعة من القضایا بعد أن أسند مناصب في إدارته لجنرالات كبار متقاعدین.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالبیت الأبیض، الاثنین الماضي، انتقد ترامب بایدن ووصفه بالمؤید "للحروب التي لا تنتھي" قبل أن ینتقل لانتقاد قادة الجیش الذین عینھم بنفسه، قائلاً إنھم یھتمون بالصراع لإرضاء الموردین العسكریین.

وقال ترامب "لا أقول إن الجیش یحبني. الجنود یفعلون. كبار الشخصیات في البنتاجون لیسوا كذلك على الأرجح لأنھم لا یریدون فعل شيء سوى خوض الحروب حتى تظل تلك الشركات الرائعة التي تصنع القنابل وتصنع الطائرات وتصنع كل شيء آخر سعیدة".

وأضاف ترامب "لكننا نترك الحروب التي لا نھایة لھا"، موضحاً أن البعض لا یودون العودة للدیار. بعض الناس یحبون الاستمرار في إنفاق المال. خیانة عالمیة قاسیة القلب تلو الأخرى، ھكذا كان الأمر".

ويعد ھذا الانتقاد لقادة الجیش الأمريكي من رئیس یقترب من فترة رئاسته أمر غیر مألوف تماماَ.

وجاءت تصریحات ترامب عقب تقریر صدر الأسبوع الماضي جاء فیه أنه وصف الجنود الأمریكیین الذي قتلوا ودفنوا في أوروبا "بالفاشلین" ورفض زیارة مقبرة أمریكیة لاعتقاده أنھ أمر غیر مھم. فيما نفى ترامب ھذه التقاریر.