تقارير: عمدة ريو دي جانيرو أثناء أولمبياد 2016 يواجه تهما جديدة بالاحتيال

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن رئيس بلدية ريو دي جانيرو السابق إدواردو بايس، الذى كان مسؤولا رئيسيا في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في المدينة، يواجه تهم فساد جديدة.

وتم تفتيش منزل بايس اليوم الثلاثاء بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء بتلقي 8ر10 مليون ريال (2 مليون دولار) من شركة البناء العملاقة أودبريشت، الملطخة سمعتها بتهم الكسب غير المشروع، لتمويل حملته الانتخابية في عام 2012.

وفي مارس، كان قد تم توجيه تهمة الفساد والاحتيال بالفعل لبايس بعد مخالفات مزعومة في بناء منشآت رياضية من أجل دورة الألعاب الأولمبية 2016.