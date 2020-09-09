خالد عبدالغفار: مبلغ مالي من البنك الأهلي المصري لدعم الجامعات الأهلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، إن الجامعات الأهلية تخاطب الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى تخصيص منح دراسية للمتفوقين وغير القادرين شرط التفوق.

وأضاف «عبدالغفار» أثناء لقاء ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، متابعًا: «إذا حاولنا إعادة استثمار الـ13 مليار جنيه تكلفة الجامعة الأهلية من خلال المصاريف الذي يدفعها الطلاب فإننا نحتاج إلى حوالي 40 أو 50 سنة».

وأكد أن الدولة عندما أنشأت الجامعات الأهلية الجديدة لم تكن تهدف إلى استثمار أموالها، لكنه لابد أن يكون هناك مقابل لتقديم خدمات تعليمية راقية، موضحًا أن الاستمرارية والاستدامة هي فلسفة وجود عائد يعاد ضخ استثماراته في الجامعات.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول من خلال هذه الجامعات تقديم نموذج تعليمي متميز بأسعار مناسبة جدًا، مستطردًا: «لن يكون المال عائق دخول الجامعة حال تفوق الطالب».

ولفت إلى دعم البنك الأهلي المصري لهذه الجامعات، بمبلغ كبير جدًا، ذاكرًا أن المبلغ الذي قدمه البنك تم تخصيصه لبعض البرامج الدراسية، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر.