بعد قرار مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية، أمس الثلاثاء، "طواعية تعليق" التجارب السريرية التي تجريها حول العالم على لقاح أكسفورد بعد مرض أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا، استعرض تقرير لقناة الحرة الأمريكية الأسباب التى تكمن وراء فشل تجارب اللقاحات.

ووفقا لمجلة "نيتشر" العلمية، لا يمكن أن تحدد البيانات الناتجة عن هذه التجارب ما إذا كانت اللقاحات ستمنع المرض أو العدوى، لأن التجارب عادة ما تركز على سلامة المشاركين والجرعات التي يتناولوها، ولذلك هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق لهذا الغرض.

وأوضحت المجلة أن اللقاحات المطروحة حتى الآن آمنة، وتشير إلى استجابات مناعية مماثلة بين الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وأولئك الذين لم يصابوا به.

لكن العلماء يحذرون من المبالغة في تفسير النتائج، لأن الباحثين لا يعرفون الطبيعة الدقيقة للاستجابات المناعية التي تحمي من كورونا، ومن المحتمل أن تكون هناك طرق متعددة لدرء العدوى.

ونقلت "نيتشر" عن اختصاصي المناعة في جامعة إيموري البحثية الأمريكية، رافي أحمد، قوله: "البيانات مبكرة جدا وأولية جدا، هناك شيء واحد يجب تجنبه، ألا وهو القول بأن هذا الشخص أفضل في هذه المرحلة، لأننا لا نعرف".

ويوضح مدير طب الغدد الصماء في مركز فليندرز الطبي الأسترالي، نيكولاي بتروفسكي، أن الأمر عادة ما يستغرق حوالي 10 إلى 15 عاما لتطوير عقار أو لقاح جديد بسبب تعقيد العملية.

وأضاف أنه قد يكون من الصعب للغاية تقليص هذه العملية في غضون أشهر. ومع ذلك، يمكن أن يكون التأثير "هائلا" عندما تحاول تطوير لقاح في غضون أشهر، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وتابع إننا بحاجة إلى النظر في تأثير الوباء نفسه، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الشائعة لفشل اللقاحات هو أن العلم المتبع في تطويرها ليس جيدا بما يكفي. وبالتالي لا يكون العلاج فعالا، أو أنه يستهدف مسارا خاطئا للفيروس.

ودلل الخبير الاسترالي على حديثه بأدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين اللذين كانا أكبر الإخفاقات في علاج كورونا حتى الآن. قائلا: "على الرغم من كل الضجة التي أثيرت حولهما، لم يقدما شيئا فعليا".

ويعد ظهور نتيجة غير متوقعة أثناء التجارب السريرية، مثل الآثار الجانبية الشديدة أو مشكلة تتعلق بسلامة المشاركين سببا شائعا لفشل اللقاح، وهو ما حدث في تجربة أكسفورد.

ولأن تطوير الأدوية واللقاحات عملية مادية مكلفة للغاية، قد تصل تكاليفها إلى 2 مليار دولار، فإن نقص التمويل يمثل عائقا أمام إيجابية اللقاح.