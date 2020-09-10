كليب «يا حبيبي» لمحمد رمضان وجيمس يقترب من 5 ملايين مشاهدة

اقترب كليب الفنان محمد رمضان «يا حبيبي»، الذي يتعاون فيه مع المطرب العالمي ميتري جيمس، من 5 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه، حيث حقق أكثر من 4 ملايين و700 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

«يا حبيبي» تم تصويره في دولة الإمارات العربية، وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم.

يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب «تيك توك»، والذي تعاون فيه مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني، وقد حقق الكليب نجاحًا كبيرًا، وكان عرضه الأول على شاشة «جودزيلا» في ساحة «تايم سكوير» بمدينة نيويورك الإمريكية، كما عرض على إحدى الشاشات العملاقة بالعاصمة الإنجليزية «لندن».