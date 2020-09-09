أيرلندا تنتقد خطة بريطانيا غير العادية لإلغاء جزء من اتفاق بريكست

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قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء قرار بريطانيا لتقديم مشروع قانون، اليوم الأربعاء، لإلغاء جزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقررت بريطانيا المضي قدما في مشروع قانون الأسواق الداخلية في المملكة المتحدة بالرغم من الاحتجاج من جانب الساسة الذين يتهمون الحكومة البريطانية بالتخلي عن الالتزامات الدولية.

ويتضمن مشروع القانون "خطوات محدودة ومعقولة لتوضيح" شرط لقواعد جمركية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.

وقال مارتن إنه يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بأقوى العبارات" حول أهمية حماية سلامة اتفاقية دولية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أنه من "الأمور غير العادية" سماع الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس يعترف بأن مشروع القانون البريطاني سوف ينتهك القانون الدولي.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة الأيرلندية، أعرب فارادكار عن أمله في أن تكون خطط بريطانيا لتقديم مشروع القانون مجرد "قعقعة سيوف".

ومن ناحيته، حذر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني بريطانيا من "استخدام السياسة لخدمة أهدافها فى أيرلندا الشمالية بشأن بريكست".

وقال الوزير للصحفيين: "أيرلندا الشمالية هشة للغاية ومهمة للغاية لدرجة لا يمكن معها استخدامها كمخلب في مفاوضات بريكست".

وتم الاتفاق على قواعد جمركية مختلفة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة من أجل تجنب إقامة حدود بين أيرلندا الشمالية، التي تغادر الاتحاد الأوروبي كجزء من بريطانيا، وبين جمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر تجنب الحدود الملموسة أمرا ضروريا لحماية عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية.

وقال مايكل مارتن إنه بغض النظر عن نتيجة مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين لندن وبروكسل، فلن تكون هناك "نتيجة إيجابية لأيرلندا".