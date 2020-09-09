أكد كريم حافظ، ظهير أيمن نادي مالاتيا سبور التركي، أنه يتمنى استدعاؤه للمنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المُقبلة.

وقال حافظ في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا يوجد تواصل بيني وبين جهاز المنتخب الوطني إطلاقا".

وأضاف: "هناك لاعبون لا ينضمون للمنتخب ولكن الجهاز يتواصل معهم ويدعمهم ولكن لم يتواصل معي أحد، أنا أتمنى أن يتواصل معي أحد أنا أؤدي بشكل جيد وصنعت اسمًا لي في تركيا".

وعن استمراره مع مالاتيا سبور: "عقدي يمتد لـ ثلاث سنوات مع فريقي الجديد، قدروني بشكل كبير وقاموا بشراء عقدي من دجلة بشكل نهائي".

وعن علاقته بـ محمود تريزيجيه، قال: "تريزيجيه كان يساعدني كثيرًا والجميع كان يحبه في قاسم باشا، بالإضافة لـ كونه لديه العديد من العروض من أندية تركية كبيرة ولكنه كان له طموح آخر وأنا أفتقده كثيرًا".

واختتم: "أنا مصمم على الاستمرار في تجربتي الاحترافية، وطموحي بعد أنّ أثبت نفسي هُنا خلال عامين قادمين أنّ ألعب في الدوري الإسباني".