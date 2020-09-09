إصابات في انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في كابول

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في منطقة تايماني بالعاصمة كابول، دون أن يصاب نائب الرئيس في ذلك الانفجار ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأربعاء.