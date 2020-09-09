 إصابات في انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في كابول - بوابة الشروق
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إصابات في انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في كابول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 6:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 6:57 ص

 أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في منطقة تايماني بالعاصمة كابول، دون أن يصاب نائب الرئيس في ذلك الانفجار ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأربعاء.

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