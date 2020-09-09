إصابات في انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في كابول

الأكثر قراءة
مصدر أمني يحسم الجدل: 650 جنيها قيمة رسوم لتجديد رخص القيادة
إيمي سمير غانم لزوجة عمر الشناوي: قلبي معاكي
حكم نهائي بعزل أستاذ بجامعة الأزهر اصطحب طفليه واعتصم 4 أشهر بمكتب العميد
مبروك عطية: لولا السيسي لأصبحت مصر في خبر صار
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في منطقة تايماني بالعاصمة كابول، دون أن يصاب نائب الرئيس في ذلك الانفجار ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأربعاء.