رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد للسفير السعودي تطلعه للمزيد من التعاون بين البلدين

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، للسفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، تطلع العراق لمزيد من التعاون بين البلدين.

وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن رئيس مجلس النواب استقبل اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الحلبوسي - بحسب البيان - على تطلع العراق لمزيدٍ من التعاون بين البلدين الشقيقين وفقا للمصالح المتبادلة.

من جهته، أكد السفير السعودي دعم المملكة للعراق، والتعاون على كافة الأصعدة، بما يحقق أمنه واستقراره.