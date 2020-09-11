يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أول رحلة منتظمة للطيران الهولندى KLM من أمستردام، بعد توقفها في بداية ٢٠١٧.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الهولندية أعلنت عن استئناف رحلاتها إلى القاهرة مرتين في الأسبوع بدءًا من 9 سبتمبر، بعد أن قامت برحلتها الأخيرة لمصر في عام 2017، واكتفت فقط برحلات نقل البضائع بين أمستردام والقاهرة بطائرات الشحن طوال تلك الفترة.

وتنطلق الرحلات من العاصمتين الهولندية والمصرية بأسعار تبدأ من ٦٥٠٠ جنيه لرحلة ذهاب وعودة مباشرة، وأسعار تبدأ من ٢٥٠٠ جنيه لرحلة ذهاب أو عودة فقط.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنه من المقرر أن تستمر الرحلات إلى القاهرة في شهري سبتمبر وأكتوبر، كما سيتم اتخاذ قرار وشيك بشأن استمرار الرحلات إلى القاهرة خلال فصل الشتاء.

ويتضمن برنامج الرحلات من 9 إلى 28 سبتمبر، أن تقلع الرحلة KL 0553 من مطار أمستردام يومي الأربعاء والسبت عند الساعة الـ19:10 مساء وتهبط في مطار القاهرة عند الساعة 23:30 مساء.

وتقلع الرحلة KL 0554 من مطار القاهرة يومي الخميس والأحد عند الساعة الـ1:20 فجرًا وتهبط في مطار أمستردام عند الساعة الـ6:00 صباحًا، ومن 30 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، تقلع الرحلة KL 0553 من مطار أمستردام يومي الأربعاء والجمعة عند الساعة الـ19:10 مساء وتهبط في مطار القاهرة عند الساعة الـ23:30 مساء، وتقلع الرحلة KL 0554 من مطار القاهرة يومي الخميس والسبت عند الساعة الـ1:20 فجرًا وتهبط في مطار أمستردام عند الساعة الـ6:00 صباحًا.