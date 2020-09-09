ناشطون منتقدون للملكية في تايلاند يخططون لاحتجاجات جديدة

تصعِّد مجموعة من الطلاب والشباب التايلانديين، الذين يطالبون بمزيد من الديمقراطية وتحجيم سلطة النظام الملكي، من ضغوطها على الحكومة لإعادة كتابة الدستور، وذلك عبر التهديد بتنظيم أكبر تجمع منذ سنوات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مجموعة الجبهة المتحدة، أعلنت أنه من المقرر تنظيم تجمع لما يصل إلى 100 ألف شخص في حرم جامعي في العاصمة بانكوك يوم 19 سبتمبر، وقد يحتل المتظاهرون ميدانا ملكيا وطريقا رئيسيا بالقرب من المكان.

وأضافت أن المتظاهرين سوف يخيمون ليلا قبل أن يسيروا باتجاه مقر الحكومة في اليوم التالي.

وفي الشهر الماضي، قدمت الحركة الاحتجاجية التي يقودها الطلاب 10 مطالب، من بينها دعوة لإلغاء قوانين الدولة الصارمة الخاصة بالعيب في الذات الملكية والتي تجرم الإهانات ضد كبار أعضاء العائلة الملكية.

وينتهك المتظاهرون المحرمات الراسخة بعمق في تايلاند، حيث يمكن أن يؤدي انتقاد النظام الملكي علنا إلى عقوبات سجن لفترة طويلة.

وقال باريت شواراك، وهو أحد الطلاب الناشطين والذي تم اعتقاله في وقت سابق وإطلاق سراحه بكفالة بتهم من بينها إثارة الفتنة: "سيكون يوما تاريخيا في السياسة التايلاندية"، مضيفا أنه سوف تتم خلال الاحتجاج مناقشة قضايا تتعلق بالملكية.

وقال: "سوف يرفع (هذا اليوم) مستوى معركتنا ويترك علامة لن يتمكن النظام من نسيانها".