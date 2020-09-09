إيداع المتهم بقتل صيدلي الشرقية بمستشفى الأمراض العقلية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار محمد وفيق طه، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيداع متهم بمستشفى الأمراض العقلية، وذلك لبيان مدى قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته بقتل صيدلي داخل صيدليته بمنطقة الحسينية بالزقازيق، وحددت جلسة دور الانعقاد بشهر نوفمبر المُقبل، لنظر القضية بعد ورود تقرير المستشفى.

كان مستشفى الزقازيق الجامعي، استقبل المجني عليه محمود كامل، صيدلي، مُقيم بمدينة الزقازيق، مصابًا بطعنتين بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وجرى نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين على دخوله المستشفى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم.ب" أحد الأشخاص الخارجين على القانون "بلطجي"، والذي حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجني عليه، وطلب أقراص لعقار التامول المُخدر، ولما رفض المجني عليه أخرج مطواة كانت بحوزته، وطعن المجني عليه في بطنه وصدره.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنياات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.