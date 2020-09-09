 العراق: فتح جسر جوي وبحري لنقل المساعدات إلى السودان - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق: فتح جسر جوي وبحري لنقل المساعدات إلى السودان

العراق - ارشيفية
العراق - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:56 م
أعلن العراق اليوم الأربعاء عن فتح جسر جوي وبحري مع دولة السودان؛ لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام.

وقال بيان للدائرة الإعلامية للحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بأن تنطلق اليوم طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية، والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات. 

كما أمر الكاظمي ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانئ البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق في إطار حرص العراق حكومة وشعبًا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك