 مياه سوهاج تتحدى ظاهرة السرقة بتركيب أغطية GRP للبالوعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه سوهاج تتحدى ظاهرة السرقة بتركيب أغطية GRP للبالوعات

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:40 ص

أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تركيب ١٤٠ غطاء GRP بمطابق الصرف الصحي، التي تم سرقتها والتي تتميز بعدم إمكانية إعادة تصنيعها.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدري، أن تلك الأغطية تتميز بجودتها الفائقة لابتكارها من مشتقات بترولية وألياف زجاجية مما يجعلها تتميز بالقوة والمتانة، وتحملها أوزان تصل إلى ٤٠ طنا، هذا بالإضافة إلى أنها غير قابلة للصدأ.

وطالب رئيس مياه سوهاج، المواطنين بضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي للحفاظ على سلامة المواطنين.


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