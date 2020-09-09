افتتح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عددًا من المدن الجامعية للطلبة والطالبات، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد بها، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه.



حضر الافتتاح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأسامة السنوسي، ومندى عبد الحكيم القائم بتيسير أعمال المدن الجامعية.



وتفقد رئيس الجامعة ونوابه عمليات تطوير وتجديد 3 مبانٍ بطاقة استيعابية 600 سرير، شملت مدينة الياسمين بمنطقة الاستاد، والتي تقع على مساحة 150 مترًا بطاقة استيعابية 150 طالبًا وطالبة، ومدينة المنتزه، والتي تقع على مساحة 250 مترًا بطاقة استيعابية 250 طالبًا وطالبة، ومدينة الهدى والتى تقع على مساحة 400 متر بطاقة استيعابية 300 طالب وطالبة.



وقال رئيس الجامعة، إن جميع أعمال التطوير والتجديد بجميع مباني المدن الجامعية تأتي في إطار استراتجية التطوير المستمر التي تنتهجها الجامعة لتطوير المدن ورفع كفاءتها حرصًا على راحة الطلاب والطالبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مثمنًا جهود كل من ساهم في سبيل تطوير وتجديد المدن الجامعية.