محافظ دمياط: انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ دون حدوث أية مشكلات

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال ترأسها لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، مؤكدة أنهاية اليوم الأول من الاعادة، بعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

و نوهت "المحافظ" إلى أن اللجان الانتخابية البالغ عددها 251 لجنة بنطاق محافظة دمياط، قد فتحت أبوابها في موعدها المحدد، مشيرة الى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تقدر بنحو مليون و 40 ألف و ٤٨٠ ناخبا.

و ناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم في اليوم، النزول غدًا إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر، واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية.