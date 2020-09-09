أعلنت شركة "أل.في.أم.أش" الفرنسية للسلع الفاخرة، اليوم الأربعاء، أنها غير قادرة في الوقت الحالي على إتمام صفقة الاستحواذ على "تيفاني" الأمريكية للمجوهرات بعد "سلسلة من الأحداث التي تقوض" عملية الاستحواذ.

وقالت الشركة الفرنسية إن الحكومة الفرنسية أمرتها بتأجيل صفقة الاستحواذ، التي تصل قيمتها إلى 2ر16 مليار دولار إلى ما بعد السادس من يناير من العام القادم، ردا على تهديد من الولايات المتحدة بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية.

وإضافة إلى ذلك، قالت الشركة الفرنسية إن تيفاني طلبت تمديد المهلة المتاح لها فيها الانسحاب من محادثات الاستحواذ دون أن تتحمل أية رسوم من 24 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.

وقالت "أل.في.أم.أش" إنه في ضوء هذه التطورات والتحليل القانوني، فإن مجلس إدارتها "سجل رسميا، في ظل الوضع الحالي، أن المجموعة لن تكون قادرة على إتمام الاستحواذ على تيفاني".