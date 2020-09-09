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ضباط الشرطة في الأرجنتين يطالبون بزيادة رواتبهم

الشرطة الارجنتينية
الشرطة الارجنتينية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:48 م
قالت تقارير إعلامية محلية في الأرجنتين إن مئات من ضباط الشرطة نظموا احتجاجات اليوم الأربعاء للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.

وقالت صحيفة "لا ناسيون" إن الضباط تجمعوا في بلدات لا ماتنزا، ولا بلاتا، ولانوز، وهي جميعا ضمن إقليم بوينس آيرس.

ويصل الراتب الشهري لضابط الشرطة في الإقليم إلى 30 ألف بيزو (400 دولار)، في حين يصل في العاصمة "بوينس آيرس"، وهي ليست الآن جزءا من الإقليم رغم انها تحمل نفس الاسم، إلى حوالي ضعف هذا المبلغ.

ويضطر العديد من ضباط الشرطة إلى العمل ساعات إضافية لتدبير أمور معيشتهم، كما طالب الضباط المشاركون في الاحتجاجات بالحق في تأسيس نقابة خاصة بهم.

وتأتي الاحتجاجات في أعقاب سلسلة من الجرائم الخطيرة التي دفعت الحكومة إلى الإعلان يوم الجمعة الماضي عن شن هجوم أمني واسع النطاق في الإقليم.

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