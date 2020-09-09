الصومال: انتحاري يقتل 7 أشخاص في هجوم على مطعم قرب القصر الرئاسي بمقديشو

قالت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن انتحاريا نفذ هجوما استهدف مطعما شعبيا بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتله وسبعة آخرين.



وذكر ضابط الشرطة، علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القتلى ضابط شرطة وستة مدنيون. وأصيب عشرات آخرون من رواد المطعم.



ودخل الانتحاري وهو يرتدي سترة مفخخة، مطعم "بلو سكاي" حوالي الساعة 30ر5 مساء بالتوقيت المحلي.



وقال الضابط إن المطعم يقع على مسافة 600 متر من القصر الرئاسي، في حي حمروين بالعاصمة الصومالية، ويرتاده مسؤولون حكوميون بشكل دوري.



وتتوقع الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة القتلى، حيث إن إصابات عدد من الجرحى خطيرة.



وقال شاهد عيان من الحي الذي شهد الانفجار لـ "د.ب.أ"، إنه رأى جثة صبي بين القتلى.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وتشتبه الشرطة أن جماعة الشباب المتطرفة ضالعة في التفجير.



وتشن جماعة الشباب، التي لها صلات بتنظيم القاعدة، هجمات بشكل دوري تستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال بارزين وكذلك المدنيين في الصومال التي تعاني من الاضطرابات.