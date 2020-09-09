كوفاتش: ما فعله فليك يحدث في «البلاي ستيشن» فقط

أثنى نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على العمل الذي قدمه هانزي فليك، الذي حل مكانه في المنصب، وذلك بعدما توج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا ليكمل ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي.

وقال كوفاتش في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء :"الفريق لم يخسر أي مباراة طوال النصف الثاني من الموسم، وسجل 100 هدف. الطريقة التي يلعب بها هذا الفريق تحمل توقيع فليك."

وقاد فليك فريق بايرن ميونخ للتتويج باثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى في عام 2013 .

وذكر كوفاتش :"لا يستطيع كثيرون الفوز بالثلاثية، ربما يكون ذلك في لعبة بلاي ستيشن فقط."

وكان كوفاتش /48 عاما/ يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ من المفترض أن يستمر حتى الصيف، لكنه رحل عن المنصب في نوفمبر 2019 وقد حصل على مكافأة مالية إثر فوز الفريق بدوري الأبطال تحت قيادة فليك.

وقال كوفاتش :"لم أكن أرغب في فوز بايرن من أجل المكافأة، ولكن لأنني مهتم بكل من في النادي. هانزي قدم عملا هائلا، واللاعبون أدوا بشكل رائع. هذا هو سبب سعادتي."

وكان فليك مدربا مساعدا لكوفاتش في بايرن ميونخ. وقال كوفاتش :"لا أشعر بالغيرة من فليك، لقد أحضرته إلى النادي، لذلك فإنني كنت جزءا من هذا."

وأعلن كوفاتش مدرب موناكو الفرنسي أن فحوص أجريت يوم الخميس الماضي كانت قد كشفت عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا :"أنا بحال جيد ولم تظهر علي أعراض."

ويتولى شقيقه ومساعده روبرت قيادة فريق موناكو، لحين عودته إلى تدريب الفريق.

ونفى كوفاتش ما تردد من شائعات حول أن موناكو بصدد التعاقد مع ماريو جوتزه اللاعب السابق لبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، والذي لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي.

وتعاقد موناكو مؤخرا مع كيفن فولاند من باير ليفركوزن الألماني.