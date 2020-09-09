تعليق تجارب لقاح أكسفورد لكورونا: تسبب في مرض غير مبرر

أوقفت شركة (أسترازينيكا) البريطانية، التجارب السريرية لأحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدمًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي تقوم على تطويره بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية بعد أن أصيب أحد المتطوعين بمرض غير مبرر.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (انترناشيونال بيزنس تايمز) البريطانية عن المتحدث باسم (أسترازينيكا) قوله "لقد أوقفنا التطعيم طواعية للسماح بمراجعة بيانات السلامة من قبل لجنة مستقلة"، ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل.

وقال بيل هاناج خبير الأوبئة في جامعة هارفارد -على تويتر- "على الرغم من أن هذا الخبر ليس رائعا، إلا أن التحقيق الكامل في الآثار الجانبية هو جزء من تجارب واسعة النطاق وضروري لضمان الثقة في أي لقاح"، مشيرا إلى أن ذلك يعني تأخر النتائج.

من جانبه، ذكر موقع الأخبار الطبية "Stat News"، أنه من المحتمل أن يشارك المتطوع المصاب بسبب اللقاح في تجربة المرحلة 2/3 في المملكة المتحدة ، وكشف أن مرض المتطوع هو "رد أثر جانبي خطير" على اللقاح.

يذكر أنه مع استمرار معاناة المليارات من الأشخاص حول العالم من تداعيات الجائحة واقتراب عدد الوفيات عالميا من 900 ألف حالة وبلغت الإصابات 27 مليونا ، فإن هناك سباقا عالميا للحصول على لقاح، حيث وصلت تسع شركات بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من تجارب المرحلة الثالثة.

ووافقت روسيا بالفعل على إنتاج لقاح، وذكرت الأبحاث التي نُشرت في مجلة (ذا لانسيت الطبية) الأسبوع الماضي أن المرضى المشاركين في الاختبارات المبكرة طوروا أجسامًا مضادة "بدون أعراض جانبية خطيرة"، لكن العلماء حذروا من أن مدة التجارب كانت صغيرة للغاية.

كما عرضت الصين اللقاحات المحلية لأول مرة في معرض بكين التجاري هذا الأسبوع، وتأمل السلطات أن تتم الموافقة على استخدام اللقاحات بحلول نهاية العام.