قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مخالفات البناء مهم على صعيدين، مشيرًا إلى عرض «مدبولي» بعض الأرقام الصادمة لخسائر الدولة من التعدي على الرقعة الزراعية.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن حديث رئيس الوزراء تضمن تسهيلات كثيرة للمواطنين الراغبين في التصالح، مؤكدًا أن «مدبولي» لم يمد مهلة تقديم طلبات التصالح.

وأوضح أن المواطن الذي لم يستوفِ كامل أوراقه يستطيع أن يتقدم للتصالح ويبرز ما لديه من مستندات، ثم يستكمل الأوراق بعد 30 سبتمبر، مؤكدًا أن 30 سبتمبر آخر موعد لتوفيق الأوضاع.

وذكر متحدث الوزراء أن الأوراق في بعض المناطق تتطلب وقتًا لاستخراجها أو استخراج بدل الفاقد لها، مضيفًا أن «مدبولي» وجه كل الموظفين في الوحدات المحلية بقبول ما لدى المواطن من أوراق بعد دفع مبلغ جدية التصالح، والحصول على نموذج (3) الذي يوقف أي دعاوى قضائية أو عمليات إزالة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.