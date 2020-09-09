طارق عامر: أسعار الغاز المبالغ فيها أدت لتعثر عدد من الشركات خلال السنوات الماضية

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن أسعار الغاز الطبيعي المبالغ فيها خلال السنوات الماضية أدت إلى تعثر عدد من الشركات، مشيرا إلى اقتراحه رفع الغرامات بسبب أسعار الغاز وتحويل الديون إلى البنوك وتحمل البنك المركزي جزء من المديونية.

وقال طارق عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولابد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق لا سيما وأنه سينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، مؤكدا أن الاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة، مضيفًا: «قررت أنك تقيم شخص وتمنحه قرض يبقى لابد وأن تقرضه وفي حالة إذا تعذر عن الدفع يبقى هارد لك».

وأكد أنه لابد وأن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول.