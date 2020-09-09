مسئول بالخارجية الأمريكية: أتوقع إحراز تقدم لحل الأزمة بين دول الخليج العربية خلال أسابيع

قال مسئول بارز في الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن تقدما قد يتحقق خلال أسابيع على مسار حل الأزمة القائمة منذ نحو 3 سنوات بين أربع دول خليجية، مستشهدا بمؤشرات على مرونة في التفاوض.



لكن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، سارع بالحث على توخي الحذر لأن المحادثات لم تشهد بعد أي تغير جذري من شأنه أن يؤدي لحل سريع، وفقا لوكالة رويترز.



وقال شينكر أمام حدث نظمه "معهد بروكينجز" ومقره واشنطن، عبر الإنترنت، "لا أريد أن أتطرق للتفاصيل الدبلوماسية في ذلك، لكن هناك تحرك.. أود أن أقول إن المسألة مسألة أسابيع".



وأضاف "لم يحدث تغير جذري ينبئ بأننا سنجد حلا على الفور.. لكن في محادثاتنا بدأنا نستشعر مرونة أكثر قليلا وبالتالي نأمل في أن نقرب الجانبين وننهي هذا التشتت".



وتابع قائلا: "الجانبان متمسكان بموقفهما.. لكن هناك اعترافا بأن هذا يصرف الانتباه عن إيران".



وأشار إلى أن واشنطن تشارك في جهود إنهاء الخلاف على أعلى مستوى بما يشمل الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.



وفي عام 2017 أعلنت مصر والإمارات والسعودية والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.