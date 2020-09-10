سعد: المواطن أخطأ قبل شراء الوحدة السكنية بعدم السؤال في الوحدة المحلية عما إذا كانت مرخصة أم لا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض المحافظات خفضت مبالغ التصالح في مخالفات البناء بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن قيمة متر التصالح في الغالبية العظمى من القرى بلغت 50 جنيهًا.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الحد الأقصى لمتر التصالح وفقًا للقانون 2000 جنيه، ليتساءل الإعلامي وائل الإبراشي عن حل لإطالة المهلة أو تخفيض المبالغ.

وأوضح «الإبراشي» أن بعض قاطني الوحدات من الطبقة المتوسطة استدانوا من أجل شراء الشقة ويحتاجون إلى مهلة أكبر، ليرد متحدث الوزراء بأن إطالة المدة لن تفيد المواطن بشيء.

وتابع سعد، أن دفع 40 و50 ألف جنيه كمبلغ للتصالح في شقة سكنية لا يساوي شيئًا مقارنة بقيمتها السوقية، لافتًا إلى أن المواطن أخطأ قبل شراء الوحدة بعدم السؤال في الوحدة المحلية عما إذا كانت مرخصة أم لا.

ولفت إلى أن الدولة منحت مدة شهرين بعد 30 سبتمبر، حتى يتمكن المواطنون من استكمال أوراقهم، قائلًا إن طلبات التصالح ستكسر حاجز المليون، خلال أيام قليلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.