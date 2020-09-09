 وزير الصحة الكويتي: شفاء 568 إصابة بكورونا بإجمالي 82 ألفًا و222 حالة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 568 إصابة بكورونا بإجمالي 82 ألفًا و222 حالة

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:08 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 568 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 82 ألفا و222 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ568 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 617 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 ألفا و654 حالة.

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