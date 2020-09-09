السعودية:اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس)، عقب الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي انه" تم خلال الاجتماع الموافقة على قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، لاتخاذ كافة ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.

كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية".

يُذكر أن وزارة السياحة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وتوفير مليون وظيفة جديدة في القطاع.