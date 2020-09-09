كوريا الجنوبية تسجل 156 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الأمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 21 ألفًا و588 إصابة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان أصدره المقر المركزي أن من بين الـ156 إصابة الجديدة، كانت 144 إصابة بعدوى محلية و12 إصابة وافدة من الخارج.

وفي سياق متصل، ارتفعت عدد حالات الوفاة بكورونا بمقدار 3 حالات إلى 344 حالة وفاة، لتسجل نسبة الوفيات بكورونا 1.59%، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة والخطرة بمقدار 4 حالات إلى 154 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 387 حالة ليصل إلى 17023 حالة، وانخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 234 شخصا إلى 4221 شخصا.