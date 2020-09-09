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رصد برنامج «على مسؤوليتي» شكاوى المواطنين من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وقال أحد المواطنين في تصريحات للبرنامج المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن قانون التصالح بمثابة شهادة ميلاد لعقار مخالف، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يخدم المواطن.

واشتكى أحد المواطنين من ارتفاع قيمة التصالح المقررة على عقاره المخالف، متسائلًا: «هنجيب منين؟».

وأضافت مواطنة: «أنا وجوزي جايين نسأل على المصالحة واحنا على المعاش وأنا مريضة سرطان وتكلفة العلاج عالية»، مطالبة بتخفيض قيم المصالحات على أصحاب المعاشات.

من جانبه، استطرد مسن: «أنا عندي 79 سنة.. أجوز ابني ولا أدفع للتصالح.. مش لاقيين ناكل.. أجيب منين؟».

وأشادت إحدى المواطنات بالقانون، لافتة إلى أنه يتم تدشين مشروعات وتوفير الخدمات الأساسية بمبالغ التصالح.

واختتمت حديثها، قائلة: «لازم نتصرف وندفع عشان حياتنا تبقى أفضل».

وطالب العديد من المواطنين بمد مهلة التصالح، في حين ناشد آخرين بتخفيض قيم التصالح في القرى.