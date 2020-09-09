 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:48 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء، في سوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البطاطس من 1.5 إلى 3.7 جنيه.

البصل من 2.75 إلى 3.75 جنيه.

الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفاصولياء من 15 إلى 22 جنيها.

الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

الخيار البلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

البامية من 12 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيها.

الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.

مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك