تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء، في سوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البطاطس من 1.5 إلى 3.7 جنيه.

البصل من 2.75 إلى 3.75 جنيه.

الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفاصولياء من 15 إلى 22 جنيها.

الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

الخيار البلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

البامية من 12 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيها.

الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.

مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.