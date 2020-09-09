تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء، في سوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
البطاطس من 1.5 إلى 3.7 جنيه.
البصل من 2.75 إلى 3.75 جنيه.
الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات.
الفاصولياء من 15 إلى 22 جنيها.
الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.
الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
الخيار البلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.
البامية من 12 إلى 18 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيها.
الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.
مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.