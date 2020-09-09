تقارير: عمليات إجلاء إثر اندلاع حرائق ضخمة في مخيم يوناني للاجئين

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ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عدة حرائق ضخمة اندلعت داخل وحول مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقامت السلطات بإجلاء معظم الأشخاص من المخيم الذي اشتعلت النيران فيه بالكامل تقريبا، حسب محطة "إي آر تي".

وتسببت رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا في الساعة في تأجيج الحرائق. وأفادت منظمات إغاثية ومتطوعون في الموقع بأن بعض مسارات الهروب للأشخاص قطعتها ألسنة اللهب والأدخنة.

ومازال سبب الحرائق غير واضح. وتحدث بعض سكان المخيم عن حريق متعمد من قبل سكان الجزيرة، بينما ذكرت تقارير أخرى عن أن المهاجرين أشعلوا الحرائق بأنفسهم ثم عرقلوا عمل إدارة الإطفاء.

وتكافح خدمات الطوارئ في الجزيرة حريق غابات ضخم على بعد نحو 25 كيلومترا شمال غربي موريا منذ مساء الثلاثاء.

يشار إلى أن هذا المخيم سيئ السمعة مزدحم ويعيش الأشخاص في أماكن ضيقة، وأحيانا في أكواخ وتحت أغطية بلاستيكية.

وبحسب أحدث الإحصاءات، يعيش نحو 12 ألفا و600 شخص في المخيم وحوله، رغم أن طاقته الاستيعابية الرسمية تصل إلى 2757 شخصا.

ويخضع المخيم للحجر الصحي منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.