فرنسا: وزير الخارجية يناقش خطابه إلى شركة تيفاني للمجوهرات

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيناقش خطابا كتبه فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح لشركة البضائع الفاخرة "ال في إم إتش" على شركة تيفاني للمجوهرات في الساعات المقبلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال "أتال" إن جان إيف لودريان هو أفضل من يتحدث عن خطاب يحمل توقيعه.

وأضاف "ستتاح له الفرصة للتحدث عنه خلال الساعات القليلة القادمة".

وأوضح أن الحكومة ليست ساذجة ولا سلبية بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت شركة "إل في إم إتش" في وقت سابق إن مجلس إدارتها علم برسالة من وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسية التي وجهت المجموعة إلى الاعتراض على الاستحواذ على شركة تيفاني حتى السادس من يناير 2021، في رد فعل على تهديد الولايات المتحدة بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية.