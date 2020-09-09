القوات البحرية التونسية تنقذ 7مهاجرين جزائريين ومغربي ومالي

أنقذت القوات البحرية التونسية، 7 جزائريين ومالي ومغربي خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي باتجاه السواحل الأوروبية.



وتدخل زورق تاب للقوات البحرية لإنقاذ المهاجرين قرب جزيرة جالطة التابعة لولاية بنزرت أقصى شمال تونس، بعد أن كانوا توجهوا بنداءات استغاثة، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع.



وجاء في بيان الوزارة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، صرحوا بأنهم أبحروا منذ خمسة أيام من سواحل مدينة سكيكدة الجزائرية بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الأوروبية.



ونقل الزورق المهاجرين إلى ميناء طبرقة، شمال غرب تونس لتسليمهم إلى السلطات الأمنية، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



وبعد موجة هجرة مكثفة بلغت ذروتها في شهر يوليو الماضي انطلاقا من السواحل التونسية نحو سواحل إيطاليا، أشارت وكالة الأنباء الايطالية "آكي" اليوم إلى تباطؤ أعداد المهاجرين القادمين من تونس بفضل سوء الأحوال الجوية لكنها لفتت إلى توقعات وزارة الداخلية بموجة ثانية.