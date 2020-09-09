عضو بمجلس السيادة السوداني تناشد المجتمع الدولي دعم جهود مساعدة اللاجئين

ناشدت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لدعم جهود السودان من أجل تلبية احتياجات اللاجئين في البلاد، وذلك لدى لقائها، اليوم الأربعاء، مع محمد التهامي معتمد اللاجئين المكلف بالسودان.

وقال التهامي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول قضايا اللاجئين بولاية الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف لاجئ، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كيفية مساعدة هؤلاء اللاجئين في ظل الظروف التي يمر بها السودان، وخاصة اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين تستضيفهم ولاية الخرطوم.

وأضاف التهامي أن الاجتماع خلص إلى تكوين آلية فنية وتنفيذية بين معتمدية شئون اللاجئين، والإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات ذات الصلة والمنظمات الطوعية الوطنية والدولية، بغرض تقديم العون والمساعدات للاجئين.

وأوضح التهامي أن الاجتماع أكد أهمية بناء الشراكات مع كل المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية لتطوير برامج لمساعدة اللاجئين في السودان.