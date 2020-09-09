وزارة الزراعة السورية تكشف أسباب حرائق الغابات

كشفت وزارة الزراعة السورية عن أسباب حرائق الاسبوع الجاري وطالت مئات الهكتارات من الغابات والتي شارك في اخمادها سلاح الجو السوري والايراني.



وأوضحت وزارة الزراعة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن أسباب الحرائق كانت في بعض المناطق بفعل فاعل وفي مناطق اأخرى بسبب إهمال من مواطنين وأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المتسببين.



ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع السورية اليوم إن حوامتين تابعتين للجيش السوري تشاركان منذ أمس في إطفاء الحرائق في ريف حماة الغربي، بعد عدة أيام من اندلاعها، وتسببها في دمار الأحراش الجبلية.



كما أعلنت وزارة الزراعة مشاركة طائرة إيرانية اليوم في إخماد الحرائق في جبال الوعرة بمنطقة شطحة في ريف حماة الغربي.



وبحسب ما نقلته مصادر في المعارضة السورية، فإن مشاركة الطائرات الايرانية جاء بعد رفض قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سورية المشاركة في اخماد الحرائق.



وبحسب مصدر في وزارة الزراعة، فإن فرق الاطفاء والدفاع المدني والجيش تواجه صعوبة في إطفاء الحرائق بسبب وعورة الاراضي الجبلية والرياح العالية.