قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية النواب، إن التصالح في مخالفات البناء من الملفات التي تحتاج إلى نفس طويل، مشيرًا إلى أن المسألة لا يمكن أن تُحل بين ليلة وضحاها.



وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الحكومة منتبهة وراصدة لهذا الملف، قائلًا إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسألة يجب أن نقف أمامها.



وأشار إلى أن «مدبولي» تحدث من القلب كمتخصص ومواطن ومسؤول، موضحًا: «تحدث كمتخصص في مجال العمران، ومسؤول كرئيس مجلس الوزراء يوجه محافظيه وقياداته، ومواطن يحلم لمصر أن تصبح في صورة أحسن».



ولفت رئيس محلية النواب إلى أن تفاعل المواطنين مع ملف التصالح سيزداد، بناء على مؤتمر رئيس الوزراء اليوم، مضيفًا: «المسألة تحتاج عمل، وإما المحافظين يجمدوا قلبهم ويقللوا الأسعار أو يظل بعضهم مرتعش الأيدي».



وأكد «أهمية معرفة القناعة عند الرؤساء المدن الجديدة والمحافظين من التصالح، هل تستهدف حصيلة أم كم وعدد؟»، مستطردًا: «كمشرعين لا نستهدف حصيلة، أصدرنا التشريع حتى نستهدف الكم والأعداد التي تضمن كرامة المواطن وأن يعيش في استقرار».



وأردف أن «المسألة تحتاج إلى نفس طويل وصبر وتدبر»، معربًا عن ثقته في خروج جميع الأطراف سواء؛ مواطن مؤيد أو رافض أو متحفظ أو حكومة أو برلمان من الملف بعد وصول الجميع إلى مبتغاه.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.





