حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة 30 عيادة للأطباء

قررت نيابة المحلة الكبرى، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات متهمة بسرقة عيادات الأطباء بأسلوب المغافلة، بمساعدة أطفالها الصغار ورصدتها كاميرات المراقبة.

وتعود الوقائع، عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول ومركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات بسرقة أكثر من 30 عيادة طبيب وطبيبة، ورصدت كاميرات المراقبة قيام سيدة منتقبة برفقتها أطفالها بارتكاب وقائع السرقة أثناء انشغال الطبيب في الكشف على السيدة، ويقوم الطفل الثاني بمغافلة الطبيب ووضع متعلقاته الشخصية في حقيبة بحوزته، وبعد الانتهاء من جريمته ينصرف من الغرفة وتخرج بعده المتهمة والطفلة.

وتمكنت الطبيبة منى عبد الجليل، طبيبة جلدية رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى المحلة العام، من ضبط المتهمة وأبنائها قبل ارتكاب الواقعة، وتسليمها إلى الشرطة.

وبالتحقيق مع المتهمة، اعترفت بارتكابها وقائع السرقة عن طريق المغافلة بمساعدة أطفالها الصغار، وتحرر محضر ٣٨٧٢٩، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق ذكره.