استفتاء بشأن الدستور في تشيلي يكشف ضعف عملتها

قال داليبور إتيروفيتش، العضو المنتدب ، في مجموعة تي إر جي مانيجمنت، إن العملية الدستورية تبقى قيمة عملة تشيلي البيزو أكثر انخفاضا مما يجب، وخاصة مع الوضع في الاعتبار السعر الحالي للنحاس وشروط البلاد المتعلقة بالتجارة.

وأضاف، في مقابلة مع البرنامج الإذاعي "بوتا بلومبرج"، "من المرجح أن تتطلب مناقشة الدستور الجديد المزيد من الإنفاق المالي، وهناك خطر أن تصبح أسعار الفائدة الأقل انخفاضا التي اعتدنا عليها شيئا من الماضي، إذا لم نحدد بسرعة المسار الذي سنعمل فيه على استقرار هذا الإنفاق".

وأوضح "المخاطر الدستورية ستستمر في الأشهر والسنوات القادمة، طالما استمرت العملية".

واستطرد "الاستراتيجية الرابحة في هذه الفترة هي الذهاب إلى دول بها

معدلات فائدة أعلى ، كما في حالة أمريكا اللاتينية والبرازيل، والمكسيك وكولومبيا، وتمول ذلك بأموال من بلدان ذات معدلات فائدة منخفضة ، مثل تشيلي وبيرو".