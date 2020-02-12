ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وكانت الأسعار المتداولة بالسوق وفقا لآخر التحديثات على النحو التالى:

حديد عز 9650 جنيها للطن.

بشاي 9550 جنيها.

حديد العتال 9550 جنيها.

المراكبي 9400 جنيه.

حديد المصريين 9400 جنيه.

حديد العشري 9400 جنيه.

حديد الجيوشي 9400 جنيه.

حديد مصر ستيل 9400 جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

أسمنت النصر 703 جنيهات.

أسمنت أسيوط "الفهد" 685 جنيها.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 710 جنيهات.

أسمنت أسوان 705 جنيهات.

أسمنت سيناء 695 جنيها.

أسمنت السويس 710 جنيهات.

أسمنت حلوان سجل 715 جنيها للطن.

أسمنت بني سويف 743 جنيها.