محافظ الإسكندرية يوقع غرامة 3000 جنية على مركبات التوكتوك بمحور المحمودية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتحصيل غرامة بمبلغ 3000 جنية على مركبات التوكتوك التي تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمنع سير مركبات التوكتوك نهائيا على محور المحمودية.

ويأتي ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية الفترة الماضية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ المجلس التنفيذي لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء محمد سلامة مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والعقيد تامر عبد المنعم المستشار العسكري للمحافظة ، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.