بوب وودورد في كتابه الجديد: ترامب اعترف بالتقليل عمدا من خطر كورونا

كشفت مقتطفات من كتاب "غضب" للصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودورد، مفجر فضيحة ووترجيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف له بالتقليل من خطورة فيروس كورونا، رغم أنه يعلم أنه فيروس قاتل وأكثر خطورة بكثير من الأنفلونزا الموسمية.

ووصف ترامب الفيروس بأنه "مميت" خلال مقابلة مع وودورد في 7 فبراير الماضى ضمن سلسلة المقابلات أجراها الصحفي المخضرم مع الرئيس لكتابه الجديد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب: "فقط تتنفس الهواء، هذه هي الطريقة التي يمر بها"، مضيفا: "هذا أمر صعب وحساس للغاية"، مردفا: "إنه أكثر فتكًا من الأنفلونزا الشديدة".

وفي مقابلة أخرى مع وودورد في 19 مارس الماضى، قال ترامب: "أردت دائمًا التقليل من شأنه -فيروس كورونا-، ما زلت أحب التقليل من شأنه، لأنني لا أريد أن أخلق حالة من الذعر".

ويتعارض ما كان يقوله ترامب لوودورد مع تصريحاته للجمهور.

فحين سأله مراسل شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في 22 يناير الماضى، عما إذا كانت هناك "مخاوف بشأن وباء"، أجاب ترامب: "لا، على الإطلاق، نسيطر عليه تمامًا، إنه شخص واحد قادم من الصين، الأمر تحت السيطرة. وسيكون على ما يرام".

وفي 10 فبراير، صرح ترامب بأنه يتوقع أنه بحلول شهر أبريل، عندما يصبح الجو أكثر دفئًا سيزول الفيروس.

وفي 26 فبراير، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، علق على حالات الإصابة الأولى التى تم اكتشافها، قائلا: "سنكون قريبًا جدًا عند مستوى خمسة أشخاص مصابين فقط، ويمكن أن نكون عند مستوى شخص أو شخصين فقط خلال الفترة القصيرة القادمة، لذلك لدينا حظ سعيد للغاية".

ولكن بحلول منتصف مارس، كان ترامب يصرح علنا قائلا: "شعرت أنه وباء قبل وقت طويل من تسميته وباء".